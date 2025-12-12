صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹری اقتصادی امور اور ریکٹر این ایس پی پی کو توسیع مل گئی

  • پاکستان
سیکرٹری اقتصادی امور اور ریکٹر این ایس پی پی کو توسیع مل گئی

اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وفاقی حکومت نے ایڈیشنل رجسٹرار وفاقی آئینی عدالت کی تعیناتی، وفاقی سیکرٹری وزارت اقتصادی امور ڈویژن اور ریکٹر نیشنل سکول آف پبلک پالیسی کے چارج میں توسیع کے احکامات جاری کر دیئے۔

اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ گریڈ 21 کے افسر و ایڈیشنل سیکرٹری کابینہ ڈویژن محمد ہارون الرفیق کو دو سال کی ڈیپوٹیشن پر ایڈیشنل رجسٹرار وفاقی آئینی عدالت تعینات کیا گیا ہے ۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ گریڈ 22 کے افسر و سپیشل سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن محمد حمیر کریم کے سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن اضافی چارج میں 10 دسمبر سے تین ماہ کی توسیع کی گئی ہے ۔ ڈین پاکستان ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج ڈاکٹر محمد جمیل آفاقی کے نیشنل سکول آف پبلک پالیسی کے ریکٹر کے طور پر اضافی چارج میں 2 دسمبر سے تین ماہ کی توسیع کی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی ٹونٹی ورلڈکپ:فل ممبر ٹیموں کی تیاریاں مکمل:ایونٹ سے قبل قومی ٹیم کے 6مقابلے

بھارت،ٹیم میں سلیکٹ نہ کرنے پر ہیڈ کوچ کا سر پھاڑ دیا

سڈنی سکسرز نے بابر اعظم کو سپیشل جرسی نمبر الاٹ کردیا

کوہلی اور روہت ٹی ٹونٹی سے کیوں ریٹائر ہوئے کوئی نہیں جانتا:محمد نبی

گھمبیر سمجھتا جو کہہ دیا درست ہے ، حالانکہ ایسا نہیں:آفریدی

آئی ایل ٹی 20،گلف جائنٹس نے شارجہ واریئرز کو شکست دے دی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ
Dunya Bethak