وفاقی آئینی عدالت کی شرعی عدالت کی بلڈنگ میں منتقلی کا فیصلہ
صدر نے منظوری دے دی ، شرعی عدالت اسلام آباد ہائیکورٹ منتقل کی جائیگی
اسلام آباد (کورٹ رپورٹر)وفاقی آئینی عدالت کو وفاقی شرعی عدالت کی عمارت میں منتقل کرنے کا فیصلہ، نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ وزارت قانون انصاف نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق وفاقی آئینی عدالت موجودہ وفاقی شرعی عدالت کی عمارت میں منتقل کی جائے گی۔ شرعی عدالت اسلام آباد ہائیکورٹ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کی منتقلی سے متعلق فیصلے کی صدر آصف علی زرداری نے منظوری دے دی ہے ۔ قبل ازیں وفاقی آئینی عدالت اسلام آباد ہائیکورٹ کی عمارت میں بنائی گئی تھی جہاں چیف جسٹس آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان اور دیگر ججوں نے مقدمات کی سماعت شروع کی تھی۔ یاد رہے 27 ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے بجائے الگ وفاقی آئینی عدالت بنانے کی منظوری دی گئی تھی۔