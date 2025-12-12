صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی آئینی عدالت کی شرعی عدالت کی بلڈنگ میں منتقلی کا فیصلہ

  • پاکستان
وفاقی آئینی عدالت کی شرعی عدالت کی بلڈنگ میں منتقلی کا فیصلہ

صدر نے منظوری دے دی ، شرعی عدالت اسلام آباد ہائیکورٹ منتقل کی جائیگی

اسلام آباد (کورٹ رپورٹر)وفاقی آئینی عدالت کو وفاقی شرعی عدالت کی عمارت میں منتقل کرنے کا فیصلہ، نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ وزارت قانون انصاف نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق وفاقی آئینی عدالت موجودہ وفاقی شرعی عدالت کی عمارت میں منتقل کی جائے گی۔ شرعی عدالت اسلام آباد ہائیکورٹ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کی منتقلی سے متعلق فیصلے کی صدر آصف علی زرداری نے منظوری دے دی ہے ۔ قبل ازیں وفاقی آئینی عدالت اسلام آباد ہائیکورٹ کی عمارت میں بنائی گئی تھی جہاں چیف جسٹس آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان اور دیگر ججوں نے مقدمات کی سماعت شروع کی تھی۔ یاد رہے 27 ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے بجائے الگ وفاقی آئینی عدالت بنانے کی منظوری دی گئی تھی۔ 

