اس بار ڈی چوک سے آزادی لیکر یا کفن میں واپس آئینگے:وزیراعلیٰ پختو نخوا

  • پاکستان
حقیقی آزادی چھین کر لینگے ، ہمارے مینڈیٹ کی حفاظت کرنے والوں نے ہی ڈاکا ڈالا :سہیل آفریدی پنجاب پولیس کوکرپٹ ادارہ بنادیا گیا :وزیر اعلیٰ، این ایف سی میں حصہ نہیں دیا جا رہا:شہریار آفریدی، کوہاٹ میں جلسہ

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں )وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے کہا ہے کہ اس بار ڈی چوک جائیں گے تو آزادی لیکر یا کفن میں واپس آئیں گے ۔کوہاٹ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو دبانے کی کوشش کی جارہی ہے ، جج سے ملنے جاتے ہیں ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا، جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ کی حفاظت کرنی تھی انہوں ڈاکا ڈالا ہوا ہے ، ہمارے محافظ ہی ہمارے قاتل بنے ہوئے ہیں۔وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ کچھ ٹاؤٹس رات کو میڈیا پر بیٹھ کر گولیوں کی دھمکی دیتے ہیں۔ عمران خان نے احتجاج یا مذاکرات کی ذمہ داری محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دی ہے ، جب بھی انکی طرف سے کال آئے گی سب نے تیار رہنا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہم نے ملکر حقیقی آزادی ان سے چھین کر لینی ہے ، وفاقی حکومت نے 5 ہزار 3 سو ارب روپے کی کرپشن کی ہے ، پاکستان پر قرضہ 80 ہزار ارب روپے تک پہنچ گیا ہے ، ہمیں گورننس کا مشورہ دینے والوں نے ملک کو قرضے میں ڈبو دیا ہے ۔انہوں نے وزیراعلیٰ پنجاب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود مینڈیٹ چور ہیں اور مجھے مشورے دے رہی ہیں، پنجاب پولیس کو پورے پاکستان میں کرپٹ ترین ادارہ بنایا گیا ہے ، سرمایہ کاری خیبرپختونخوا میں ہورہی ہے پنجاب میں سرمایہ کاری کم ہوگئی ہے اور مشورہ بھی ہمیں دیا جارہا ہے ۔

سہیل خان آفریدی نے کہا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جارہی ہے ،ہمارے پاس حقیقی آزادی چھیننے کیلئے تیار ہوکر نکلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا،جعلی حکومت ہمیں گولیوں سے ڈراتی ہے ۔سہیل آفریدی نے کہاکہ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو جعلی مقدمات میں قید کررکھا ہے تاکہ عمران خان کو مجبورکیاجاسکے لیکن ہم جھکنے والے نہیں۔وزیراعلیٰ نے کہا کہ عمران خان نے ہماری تربیت کی ہے ’ ہم ان کی سنیں گے اور اس پر عملدرآمد بھی کریں گے ،یہاں کسی اور کا راج نہیں بلکہ صرف عمران خان کا راج چلتاہے اور چلے گا۔وفاق میں حکومت کرنے والوں کو جعلی حکمران قراردیتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہاکہ جعلی حکومت نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے لیکن کوئی اس پر بات نہیں کرتا۔اپنی حکومت اور گڈ گورننس کا ذکرکرتے ہوئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے کہاکہ عمران خان کی وژن کے مطابق کرپشن کے متعلق زیروٹالرینس پالیسی ہے ۔ انہوں نے چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ صوبہ میں محکمہ تعلیم میں16 ہزار اسامیوں پر بھرتیاں کی ہیں اگر کوئی کرپشن کے ثبوت سامنے لائے تو کارروائی ضرور ہوگی۔گرلز کیڈٹ کالج کوہاٹ اور کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا گرلزکیمپس قائم کرنے کے مطالبات کوسنجیدگی کے ساتھ حل کئے جائیں گے ۔شہر یار آفریدی نے کہا کہ این ایف سی میں حصہ نہیں دیا جا ریا، پاکستا ن کو متحد کرنا ہے ۔ 

