اسلام آبادہائیکورٹ:شہری کاشناختی کارڈ بلا ک کرنے پر نادراسے جواب طلب

  • پاکستان
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے)اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے کوئٹہ کے شہری اصغرعلی کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کے نادرا کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست پر نادرا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اور سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔

