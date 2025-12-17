صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاکھ سے زائد پاکستانی یوٹیوبرز نے 10ہزار سبسکرائبرزکا سنگ میل عبورکر لیا

  • پاکستان
لاکھ سے زائد پاکستانی یوٹیوبرز نے 10ہزار سبسکرائبرزکا سنگ میل عبورکر لیا

اسلام آباد(آئی این پی)گوگل کے ریجنل ڈائریکٹر نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں یوٹیوب پر کونٹینٹ بنانے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے اور رواں سال 95 ہزار سے زائد پاکستانی چینلز نے 10 ہزار سبسکرائبرز کا سنگ میل عبور کیا۔

گوگل کے مطابق 2025 میں 13 ہزار سے زیادہ چینل ایسے تھے جن کے ناظرین کی تعداد ایک لاکھ سبسکرائبرز سے تجاوز کر گئی اورایک ہزار سے زیادہ پاکستانی چینلوں نے 10 لاکھ سبسکرائبرز کا بڑا ہدف بھی عبور کیا جو عالمی سطح پر پاکستانی کونٹینٹ کی مقبولیت کا واضح ثبوت ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:مندی، 60فیصد حصص کی قیمتیں گرگئیں

ڈالرایک پیسہ،تولہ سونا4ہزار روپے سستا،چاندی مستحکم

جرمنی سے ترسیلات زر میں 9.7فیصد اضافہ ریکارڈ

نومبر:روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں 18.10کروڑڈالر موصول

ایس ایم تنویر کا شرح سود میں کمی کا خیرمقدم

مرکنٹائل ایکسچینج میں 50ارب کے 91390سودے

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak