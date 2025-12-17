صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمرشل مینجمنٹ کیلئے 3 ٹرینیں نیلام، 8 کی کسی نے بولی نہ دی

  • پاکستان
کمرشل مینجمنٹ کیلئے 3 ٹرینیں نیلام، 8 کی کسی نے بولی نہ دی

اوپن نیلامی میں تینوں کی 1ارب 16کروڑ 80لاکھ روپے کی بولی دی گئی ایک نجی کمپنی نے بنچ مارک سے زائد بولی لگا کرتینوں ٹرینیں اپنے نام کیں

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ،آئی این پی)پاکستان ریلوے کی 11 ٹرینوں کی کمرشل مینجمنٹ کیلئے کھلی نیلامی ،3 ٹرینیں نیلام، 8 کی بولی میں کسی نے حصہ نہیں لیا۔ محکمہ ریلوے نے 11 ٹرینوں کی کمرشل مینجمنٹ نجی شعبے کے حوالے کرنے کے لیے کھلی نیلامی کا اہتمام کیا ۔ذرائع کے مطابق ریلوے کی 3 ٹرینوں کی کمرشل مینجمنٹ کیلئے 1 ارب 16 کروڑ 80 لاکھ 20 ہزار روپے کی بولی دی گئی جس پر بدر ایکسپریس 31 کروڑ 30 لاکھ 5 ہزار، غوری ایکسپریس بھی 31 کروڑ 30 لاکھ 5 ہزار جبکہ میانوالی ایکسپریس کی کمرشل مینجمنٹ 54 کروڑ 20 لاکھ 10 ہزار میں نیلام ہوئی ،ایک ہی نجی کمپنی نے ریلوے کے بنچ مارک سے زائد بولی لگا کرتینوں ٹرینیں اپنے نام کر لیں۔یاد رہے کھلی نیلامی میں 6 فرموں نے حصہ لیاتھا۔تاہم ہزارہ، ملت ،بہاؤلدین زکریا ،فرید ،راوی تھل،فیض احمد فیض اور موہنجوداڑو ایکسپریس کا بنچ مارک زائد ہونے پر کسی فرم نے بولی میں حصہ نہیں لیا۔ذرائع کا کہنا ہے کہ نیلام ہونیوالی ٹرینوں کی حتمی منظوری ریلوے کے اعلیٰ حکام دیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:مندی، 60فیصد حصص کی قیمتیں گرگئیں

ڈالرایک پیسہ،تولہ سونا4ہزار روپے سستا،چاندی مستحکم

جرمنی سے ترسیلات زر میں 9.7فیصد اضافہ ریکارڈ

نومبر:روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں 18.10کروڑڈالر موصول

ایس ایم تنویر کا شرح سود میں کمی کا خیرمقدم

مرکنٹائل ایکسچینج میں 50ارب کے 91390سودے

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak