صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان ، ازبکستان کاتجارتی معاہدہ پی ٹی اے میں توسیع پر اتفاق

  • پاکستان
پاکستان ، ازبکستان کاتجارتی معاہدہ پی ٹی اے میں توسیع پر اتفاق

توسیع سے تجارتی حجم میں اضافہ، عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد مستحکم ہو گا،ماہرین

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)پاکستان اور ازبکستان کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدے پی ٹی اے میں توسیع پر اتفاق ہو گیا۔ اس کامیابی کو سپیشل انویسٹمنٹ فیسلی ٹیشن کونسل(ایس آئی ایف سی) کی موثر کاوشوں کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے جس کی بدولت پاکستان کے بین الاقوامی اقتصادی تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے ۔ماہرین کے مطابق ترجیحی تجارتی معاہدے میں توسیع سے پاکستان میں تجارتی حجم میں اضافہ ہوگا اور عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید مستحکم ہو گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

نوید اکرم مبلغ سے قاتل تک، کم عمری میں مذہبی رجحانات

برطانوی جریدہ گرائے گئے 4رافیل طیاروں کے نمبر سامنے لے آیا

دنیا کے امیر ترین خاندانوں کی فہرست جاری، ٹاپ 5 میں 3 عرب خاندان بھی شامل

ٹرمپ نے بی بی سی پر 10ارب ڈالر ہرجانے کا مقدمہ دائر کر دیا

آج قوم سے خطاب کرینگے

افغانستان میں17لاکھ افراد غذائی بحران کا شکار:اقوام متحدہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak