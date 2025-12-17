صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ایئرپورٹ:عملہ کم کائونٹر ز بند،مسافروں کی قطاریں

  • پاکستان
اسلام آباد ایئرپورٹ:عملہ کم کائونٹر ز بند،مسافروں کی قطاریں

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)اسلام آبادایئرپورٹ پر امیگریشن کے محدود عملے اور کاؤنٹرز کی بندش کے باعث بیرون ملک جانے والے مسافروں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔

مسافروں کو طویل انتظار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور امیگریشن کاؤنٹرز پر رش کے باعث پروازوں میں تاخیر کا بھی خدشہ ہے ۔مسافروں نے امیگریشن انتظامات اور غیر معمولی رش پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔ذرائع نے بتایا کہ اسلام آباد ایئر پورٹ پر امیگریشن کے 15کائونٹرز پر 30پوزیشنز موجود ہیں اور ایف آئی اے کی جانب سے صرف 6 کاؤنٹرز فعال ہیں، اسلام آباد ایئر پورٹ پر ایف آئی اے عملے کی کمی کا سامنا ہے ۔ذرائع نے بتایا کہ ایف آئی اے نے عملے کی کمی پوری کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس سے اہلکار لینے پر غور شروع کردیا اور ڈیپوٹیشن پر اہلکار لے کر ان کو تربیت فراہم کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

فیکٹری ورکر کا دنیا کا تیز ترین انناس کاٹنے کا ریکارڈ

پیدا ہونے کے فوراً بعد بچہ روتا کیوں ہے ، ہنستا کیوں نہیں

سائنسدانوں نے دنیا کا انتہائی نایاب پھول دریافت کرلیا

چوکور انسانی کھوپڑی دریافت، قدیم تہذیب کا نیا معمہ

خوبصورت ممالک جن کی ایک روز میں پیدل سیر کی جا سکتی

چہرہ شناخت کرنیوالی مشین کو دھوکا دینے والے پکڑے گئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak