صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ہائیکورٹ کے 13جوڈیشل افسروں کی خدمات وفاقی آئینی عدالت کے سپرد

  • پاکستان
لاہور ہائیکورٹ کے 13جوڈیشل افسروں کی خدمات وفاقی آئینی عدالت کے سپرد

لاہور (کورٹ رپورٹر )چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد تعیناتی کیلئے 13 جوڈیشل افسروں کی خدمات وفاقی آئینی عدالت اسلام آباد کے سپرد کردی گئیں۔

نوٹیفکیشن کے مطابق لاہور کے 3 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججوں سید نجف حیدر کاظمی لاہور، شاہد حسین گجر خان، محمود الحسن بھٹی ،10 سول ججوں،اسد عمران،احمد ندیم خان لاہور،خاقان بابر خان خانیوال،محمداشفاق بھکر،تصور حسین سیالکوٹ،وقاص علی مظہر ٹیکسلا،سہیل انجم خان پور،محمد ممتاز شیخوپورہ،حسن ریاض فتح جنگ،آصف طاہر لاہور کی خدمات وفاقی آئینی عدالت کے سپرد کی گئی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ماں بیٹی قتل کیس:302 کامقدمہ نہ کرنے پر 3تھانیدارمعطل

قصور زیادتی کیس :لڑکی کے چچا کا ڈی این اے میچ، ملزم گرفتار

گلیانہ پو لیس نے 3 جواری پکڑ لئے

ہوائی فائرنگ کرنیوالے 2افراد گرفتار

تتلے عالی:نوجوان نے ساتھیوں سے ملکر لڑکی کو اغوا کر لیا

تتلے عالی:نالی توڑ نے سے روکنے پر 3 افراد کا خاتون پر تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak