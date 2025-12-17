ہائیکورٹ :حسان نیازی کی ملٹری کسٹڈی اور کورٹ مارشل کیخلاف درخواست پر جواب طلب
لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی ملٹری کسٹڈی، ملٹری کورٹ کی کارروائی اور کورٹ مارشل کے خلاف دائر درخواست پر جواب طلب کر لیا۔
جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس سردار علی اکبر ڈوگر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔درخواست گزار کے وکیل فیصل صدیقی نے موقف اختیار کیا کہ 9 مئی کیس میں گرفتاری کے بعد حسان نیازی کو سویلین عدالت میں پیش نہیں کیا گیا بلکہ تھانہ سرور روڈ پولیس نے ملٹری حراست دے دی، کسی عدالتی حکم کے باوجود غیر قانونی طور پر ملٹری کے حوالے کیا گیا۔عدالت نے درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے وفاقی حکومت، پنجاب حکومت اور آئی جی پنجاب سے جواب طلب کر لیا اور سماعت غیر معینہ مدت کے لئے ملتوی کر دی گئی۔