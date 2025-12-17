صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
اپوزیشن اتحاد سڑکوں پر نہیں آنا چاہتا، ڈائیلاگ چاہتے ہیں:مصطفی نواز کھوکھر

اسلام آباد (آئی این پی )اپوزیشن اتحاد تحریکِ تحفظِ آئینِ پاکستان کے نائب صدر اور سابق سینیٹر مصطفی نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد سڑکوں پر نہیں آنا چاہتا، ہم ڈائیلاگ چاہتے ہیں۔

ایک انٹرویو میں مصطفی نواز کھوکھر نے کہا کہ جماعتوں کے اندر اختلافات ہوتے رہتے ہیں، پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے جس میں چھوٹے موٹے اختلافات ہیں۔انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات اتنے بڑے نہیں کہ جماعت کی پالیسی کوڈسٹرب کر سکیں۔سابق سینیٹر نے کہا کہ جب اپوزیشن سڑکوں کا رخ اختیار کرتی ہے اس کا مطلب حکومت کو مذاکرات کے لیے مجبور کیا جائے۔

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
