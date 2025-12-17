صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائمہ کمیٹی سمندری امور:ارکان کا بلزکی شقوں پر تحفظات کا اظہار

  • پاکستان
قائمہ کمیٹی سمندری امور:ارکان کا بلزکی شقوں پر تحفظات کا اظہار

بلز مزید غور کیلئے اگلے اجلاس تک موخر، اے پی ایس و دیگر شہدا کیلئے اجتماعی دعا

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سمندری امور کے عبدالقادر پٹیل کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی پبلک سکول کے المناک واقعے کے شہدا اورملک بھر میں مختلف واقعات میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجیوں اور سویلینزکیلئے دعا کی گئی۔ کمیٹی میں پیش کئے گئے بلز جن میں جہازوں پر خطرناک مواد کی انوینٹری کے ماحول کے لحاظ سے درست انتظام، پورٹ قاسم اتھارٹی (ترمیمی) بل 2025، گوادر پورٹ اتھارٹی (ترمیمی) بل 2025اور کراچی پورٹ ٹرسٹ شامل ہیںپر بحث کے دوران ارکان نے مختلف شقوں پر تحفظات کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے مزید غور کیلئے بلوں کو اگلی میٹنگ تک موخر کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ماں بیٹی قتل کیس:302 کامقدمہ نہ کرنے پر 3تھانیدارمعطل

قصور زیادتی کیس :لڑکی کے چچا کا ڈی این اے میچ، ملزم گرفتار

گلیانہ پو لیس نے 3 جواری پکڑ لئے

ہوائی فائرنگ کرنیوالے 2افراد گرفتار

تتلے عالی:نوجوان نے ساتھیوں سے ملکر لڑکی کو اغوا کر لیا

تتلے عالی:نالی توڑ نے سے روکنے پر 3 افراد کا خاتون پر تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak