صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کارٹل کیس:پولٹری ہیچریوں کی کمپٹیشن ٹربیونل میں سماعت روکنے کی استدعا نامنظور

  • پاکستان
کارٹل کیس:پولٹری ہیچریوں کی کمپٹیشن ٹربیونل میں سماعت روکنے کی استدعا نامنظور

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) لاہور ہائیکورٹ نے پولٹری کمپنیوں اور پولٹری ایسوسی ایشن کے خلاف ڈے اولڈ برائلر چکس کی مارکیٹ میں کارٹل بنانے اور۔۔۔

 قیمتوں میں گٹھ جوڑ پر کمپٹیشن کمیشن کے 15 کروڑ روپے جرمانے کے خلاف کمپٹیشن اپیلیٹ ٹربیونل میں پولٹری کمپنیوں کی دائر اپیلوں پر کارروائی روکنے کی درخواست نامنظور کر دی۔ پولٹری ہیچری سپریم فارمز (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور صابر پولٹری نے لاہور ہائیکورٹ میں دائر الگ الگ درخواست میں کمپٹیشن ٹربیونل کی کارروائی روکنے کی استدعا کی تھی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی 13وارداتیں،ڈاکوؤں نے 9شہریوں کو لوٹ لیا

لاہور ،مرید کے میں ٹریفک حادثات، 3 جاں بحق، 7زخمی

ڈی ایس پی عثمان حیدر کے 2ساتھی گرفتار ، ماں بیٹی کا موبائل برآمد

مبینہ مقابلے ، ڈاکوؤں اور منشیات فروشوں سمیت 8ملزم ہلاک

ہربنس پورہ :اکیڈمی کے طلبہ نے 17سالہ ساتھی قتل کر دیا

واردات کی بوگس کال پر مقدمہ درج

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ
Dunya Bethak