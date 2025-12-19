صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
منی لانڈرنگ کیس :پرویز الٰہی کی بریت کی درخواست پر وکلا سے معاونت طلب

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور کی سپیشل سنٹرل عدالت میں ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں سابق وزیراعلیٰ پنجاب پرویزالٰہی سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔

 عدالت نے پرویز الٰہی کی بریت کی درخواست پر وکلا سے معاونت طلب کرلی ۔سپیشل سنٹرل عدالت کے ڈیوٹی جج نوید احمد نے کیس کی سماعت کی ، دوران سماعت پرویز الٰہی کے وکیل نے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی اور موقف اختیار کیا کہ پرویز الٰہی کی طبعیت ناساز ہے عدالت نے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرلی ، عدالت نے سماعت بیس جنوری تک ملتوی کردی۔

