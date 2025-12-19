صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مولانا تحریکِ تحفظِ آئین میں شامل نہیں ہونگے : محمد زبیر

  • پاکستان
مولانا تحریکِ تحفظِ آئین میں شامل نہیں ہونگے : محمد زبیر

حکومت غلط سمجھتی ہے کہ پریس کانفرنس نہ کریں تو عمران کی مقبولیت کم ہوجائیگی پی ٹی آئی قیادت میں اتفاق نہ سیاسی سوچ :عامررانا، دنیا مہربخاری کیساتھ میں گفتگو

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے کہا مولانا فضل الرحمن تحریکِ تحفظِ آئینِ پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے ۔میں یہی سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب موجودہ حکومت کے خلاف وہ رول پلے نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے عمران خان کی راہ ہموار ہو،یہی سوچ مصطفی نواز کھوکھر کی ہے ۔دنیا نیوز کے پروگرام ‘‘دنیا مہر بخاری کے ساتھ’’ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جب ہم نوازشریف سے ملاقات کرکے باہر آتے تھے توایک پریس کانفرنس نہیں ہوتی تھی ، کم از کم تین یاچار پریس کانفرنس ہوا کرتی تھیں،کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی،یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ سیاسی رہنما سے ملنے گئے ہوں اور باہر آکر آپ موسم کی بات کریں، حکومت یہ سمجھتی ہے اگر تحریک انصاف والے پریس کانفرنس نہ کریں تو اس سے عمران خان کی مقبولیت کم ہوجائے گی،یہ بالکل غلط ہے۔

انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں اس وقت آئین معطل ہو چکا ہے ،کانفرنس میں اس پر بات کرنی ہے ،ایک تو یہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی سیاسی جدوجہد کی جائے گی وہ تحریکِ تحفظِ آئینِ پاکستان کے پلیٹ فارم سے کی جائے گی،پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس تحریک میں سول سوسائٹی کو لایا جائے ،پاکستان کوجمہوریت کے راستے پر واپس لے کر آنا ہے ،اس حوالے سے ہم جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ سے ملے ہیں،ان کو کانفرنس میں آنے کی دعوت دی ہے ۔تجزیہ کار عامرالیاس رانا نے کہا نوازشریف ،زردادی نے پی ڈی ایم بنائی تھی اس کا سربرا ہ مولانا صاحب کو بنایا تھا،یہ ان دونوں کی سیاسی دانش تھی کہ ہم مولانا کولاکر اپنے مفاد حاصل کریں گے ، تحریک انصاف والے بھی ایسا فیصلہ کرسکتے ہیں، مگر ان کی قیادت کی سوچ سیاسی نہیں، یہ روزانہ نئی نئی بات کرتے ہیں ، ان کاآپس میں اتفاق نہیں ہے تو ایک بڑا سیاسی کردار کیسے ادا کرسکیں گے ؟

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ایران کا جزیرہ بارش کے بعد ’’خون ‘‘میں نہا گیا

ابتدائی کائنات کے عظیم ستاروں کے ثبوت دریافت

مصر میں 4500 سال قدیم عبادت گاہ دریافت کر لی گئی

فوڈ ڈیلیوری رائیڈر نے 5 سال میں 4 کروڑ جمع کرلیے

چین:ہوٹل میں طویل قیام، صارف نے گند کا ڈھیر لگا دیا

الپس کے پہاڑوں میں ڈائنو سارز کے قدموں کے نشانات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ
Dunya Bethak