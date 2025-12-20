صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویڈیو کیس، ملزموں پر فرد جرم

  • پاکستان
ویڈیو کیس، ملزموں پر فرد جرم

لاہور (کورٹ رپورٹر) عدالت نے وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری کی جعلی ویڈیو وائرل کرنے کے کیس میں نامزد ملزموں فلک جاوید، عتیق ریاض اور دیگر پر فرد جرم عائد کر دی ۔

 جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو کی عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ملزموں پر صوبائی وزیر کی جعلی ویڈیو وائرل کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، جسے نیشنل کرائمز انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے )نے مکمل تحقیقات کے بعد ضلع کچہری میں چالان جمع کروا دیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:مندی،54فیصد حصص کی قیمتیں گرگئیں

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 900روپے سستا

فارن ایکسچینج مینول کے قوانین میں ترمیم کاسرکلر جاری

موبائل فونز کی درآمدات میں 40.51 فیصد اضافہ ریکارڈ

پاک قطر فیملی تکافل کے آئی پی او کی جنرل سبسکرپشن 3.8گنااوورسبسکرائب

ڈیمریج اور ڈیٹنشن چارجز معاف کرنے کا مطالبہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak