ہرجانہ کیس :عمران خان کی خواجہ آصف کیخلاف متفرق درخواست جلد سماعت کیلئے منظور
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی عدالت نے شوکت خانم ہسپتال پر الزامات پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کا خواجہ محمد آصف کے خلاف دس ارب ہرجانہ کیس میں سیشن کورٹ میں جاری کارروائی میں اعتراضات مسترد ہونے کے خلاف اپیل جلد سماعت کیلئے مقرر کرنے کی متفرق درخواست منظور کرلی۔
گزشتہ روز متفرق درخواست پر سماعت کے دوران وکیل درخواست گزار عمر ضیا الدین ایڈووکیٹ عدالت میں پیش ہوئے ، عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست منظور کرتے ہوئے مرکزی کیس عدالتی تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کی ہدایت کردی۔خواجہ آصف نے ایک پریس کانفرنس کے دوران شوکت خانم فنڈز کے ذریعے منی لانڈرنگ اور غلط استعمال کے الزامات عائد کیے تھے ۔