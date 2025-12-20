صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہرجانہ کیس :عمران خان کی خواجہ آصف کیخلاف متفرق درخواست جلد سماعت کیلئے منظور

  • پاکستان
ہرجانہ کیس :عمران خان کی خواجہ آصف کیخلاف متفرق درخواست جلد سماعت کیلئے منظور

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی عدالت نے شوکت خانم ہسپتال پر الزامات پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کا خواجہ محمد آصف کے خلاف دس ارب ہرجانہ کیس میں سیشن کورٹ میں جاری کارروائی میں اعتراضات مسترد ہونے کے خلاف اپیل جلد سماعت کیلئے مقرر کرنے کی متفرق درخواست منظور کرلی۔

گزشتہ روز متفرق درخواست پر سماعت کے دوران وکیل درخواست گزار عمر ضیا الدین ایڈووکیٹ عدالت میں پیش ہوئے ، عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی  سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست منظور کرتے ہوئے مرکزی کیس عدالتی تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کی ہدایت کردی۔خواجہ آصف نے ایک پریس کانفرنس کے دوران شوکت خانم فنڈز کے ذریعے منی لانڈرنگ اور غلط استعمال کے الزامات عائد کیے تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

انڈر 19 ایشیا کپ: بنگلہ دیش کو ہرا کر پاکستان فائنل میں پہنچ گیا

فیفا عرب کپ ،اردن کو ہرا کر مراکش چیمپئن بن گیا

سپر لیگ کیلئے غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا آغاز

پلیئرزاور ممبر ایسوسی ایشنز سے تنازعہ نیوزی لینڈ کرکٹ چیف مستعفی

ایران میں میچ نہ کھیلنے پر بھارتی فٹبال کلب پر پابندی،1 لاکھ ڈالر جرمانہ

بی بی ایل ،شاہین کی ٹیم نے تاریخی ہدف حاصل کرلیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak