شہزاد اکبر کو واپس لانے کیلئے مقدمات ،عدالتی کارروائیوں کی تفصیلات برطانیہ کو فراہم
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کو واپس پاکستان لانے کے لیے وفاقی حکومت نے برطانیہ سے کیس ٹو کیس معاملہ اٹھانے کا فیصلہ کرلیا۔
ذرائع کے مطابق شہزاد اکبر سے متعلق تمام مقدمات اور عدالتی کارروائیوں کی تفصیلات برطانیہ کو فراہم کردی گئیں۔ دستاویزات وزیر داخلہ محسن نقوی نے برطانوی ہائی کمشنر کو دیں۔ ذرائع کے مطابق دستاویزات میں شہزاد اکبر کیخلاف اسلام آباد میں 3 مقدمات ،نیب عدالت سے سزا کی تفصیلات بتائی گئی ہیں ۔ این سی سی آئی اے اور ایف آئی اے کے مقدمات کی تفصیلات بھی فراہم کی گئیں ۔ مقامی عدالت سے شہزاد اکبر کو اشتہاری قرار دینے کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ وفاقی حکومت نے برطانیہ میں مقیم عادل راجہ کے خلاف تفصیلات بھی برطانیہ بھجوا دیں۔