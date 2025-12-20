صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عارف علوی، اہل خانہ کو ایک اکاؤنٹ سے 20لاکھ نکالنے کی اجازت

  • پاکستان
عارف علوی، اہل خانہ کو ایک اکاؤنٹ سے 20لاکھ نکالنے کی اجازت

کراچی (سٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی اور اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جانے کے خلاف دائر درخواست پر ایک اکاؤنٹ سے 20 لاکھ روپے نکالنے کی اجازت دے دی، جبکہ این سی سی آئی اے کو انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت بھی کردی۔

 سندھ ہائی کورٹ میں سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی اور ان کے اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے اقدام کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر علی طاہر نے موقف اختیار کیا کہ ڈاکٹر عارف علوی کے کلینک سے حاصل ہونے والی آمدنی بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے تاہم اکاؤنٹس منجمد ہونے کے باعث رقم استعمال نہیں کی جاسکتی۔ وکیل کے مطابق خاندان کے 6 اکاؤنٹس بند کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے رقم نکلوانا بھی ممکن نہیں رہا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

50 برسوں میں پہلی بار جاپان پانڈا سے محروم ہو گا

قدرتی ماحول میں تحلیل ہونیوالی پلاسٹک کی نئی قسم ایجاد

جاپان:92سالہ خاتون ویڈیو گیم کی چیمپئن بن گئیں

چینی نوٹ کا حصہ بننے والی خاتون 50 سال بعد دریافت

زمین سے25نوری سال کے فاصلے پر خلا میں تصادم

نائیجیریا:خاتون کا طویل وِگ پہن کر گنیز ورلڈ ریکارڈز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak