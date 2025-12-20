صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی بڑھ گئی ، 17اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ

  • پاکستان
ٹماٹر کلو 9 روپے ، آلو کلو 5 روپے چینی کلو 7 روپے سستی ہو ئی :ادارہ شماریات

اسلام آباد(آئی این پی)ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے جبکہ 17 اشیائے ضروریہ کی قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں۔وفاقی ادارہ شماریات نے ملک میں مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی ہے ، جس کے مطابق مہنگائی کی شرح میں ہفتہ وار بنیادوں پر صفر اعشاریہ 24 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ، جبکہ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح کم ہو کرتین اعشاریہ 75فیصد کی سطح پر آ گئی ۔رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 17 اشیا مہنگی اور 14 اشیا کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔اعداد و شمار کے مطابق حالیہ ہفتے کے دوران چکن فی کلو 40 روپے 34 پیسے مہنگا ہوا، انڈے فی درجن 10 روپے 31 پیسے مہنگے ہو گئے جبکہ جلانے کی لکڑی فی من 12 روپے 35 پیسے مہنگی ہوئی۔اسی طرح ایک ہفتے کے دوران دال مونگ فی کلو 1 روپے 17 پیسے مہنگی ہوئی جبکہ دہی، تازہ دودھ، مٹن اور خشک دودھ بھی مہنگی ہونے والی اشیا میں شامل ہیں۔ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں ٹماٹر فی کلو 9 روپے ایک پیسہ سستے ہوئے ، آلو فی کلو 5 روپے 8 پیسے کم ہوئے ، جبکہ چینی کی فی کلو قیمت میں 7 روپے 9 پیسے کمی ریکارڈ کی گئی۔رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ڈیزل، دال مسور اور ایل پی جی سلنڈر بھی سستی ہونے والی اشیا میں شامل ہیں، جبکہ بریڈ، گندم کا آٹا اور کپڑوں سمیت 20 اشیا کی قیمتیں مستحکم رہیں۔

 

