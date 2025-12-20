صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئندہ سال تمام قومی شاہراہوں پر ائیر ایمبولینس سروس شروع :عبد العلیم خان

  • پاکستان
آئندہ سال تمام قومی شاہراہوں پر ائیر ایمبولینس سروس شروع :عبد العلیم خان

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )وفاقی وزیر مواصلات عبد العلیم خان نے کہا ہے کہ 2026 ئتک تمام قومی شاہراہوں پر ائیر ایمبولینس سروس شروع کر دی جائے گی،موٹرویز پر ہر 20 تا 25 کلومیٹر کے فاصلے پر باقاعدہ سروس ایریاز بنائے جا رہے ہیں۔

،2024ء سے  اب تک این ایچ اے نے 108 ارب 90 کروڑ روپے آمدن حاصل کی، جس سے ریونیو میں 63 فیصد اضافہ ہوا ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے سینیٹ کی کمیٹی برائے مواصلات کے چیئرمین سینیٹر پرویز رشید کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کیا ۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ سیالکوٹ تا راولپنڈی منصوبے کو 4 لین سے بڑھا کر 6 لین موٹروے بنایا جائے گا ۔ لاہور، کھاریاں، راولپنڈی موٹروے بننے سے 100 کلومیٹر کا فاصلہ کم ہوگا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

انڈر 19 ایشیا کپ: بنگلہ دیش کو ہرا کر پاکستان فائنل میں پہنچ گیا

فیفا عرب کپ ،اردن کو ہرا کر مراکش چیمپئن بن گیا

سپر لیگ کیلئے غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا آغاز

پلیئرزاور ممبر ایسوسی ایشنز سے تنازعہ نیوزی لینڈ کرکٹ چیف مستعفی

ایران میں میچ نہ کھیلنے پر بھارتی فٹبال کلب پر پابندی،1 لاکھ ڈالر جرمانہ

بی بی ایل ،شاہین کی ٹیم نے تاریخی ہدف حاصل کرلیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak