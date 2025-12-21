صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یہ ابتدا، انتہا اور قیامت باقی، 9 مئی کے شواہد کا انتظار کریں، واوڈا

  • پاکستان
یہ ابتدا، انتہا اور قیامت باقی، 9 مئی کے شواہد کا انتظار کریں، واوڈا

تکبر اور ز عم جس کی وجہ سے وہ بھی نہیں رُکا،سب مزید چکنا چور ہونے جا رہا

اسلام آباد(دنیا نیوز)سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ یہ ابھی ابتدا ہے ، آگے انتہا اور قیامت باقی ہے ، 9مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں۔ ایکس سابق ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے فیصل واوڈا نے کہا اللہ رحم کرے ! جیسے کہا تھا دسمبر کا مہینہ ہے اور سب کچھ دیوار پر لکھا ہے، کان سے بہرے اور آنکھ سے اندھے جان بوجھ کر پھر بھی نہیں مانے۔

یہ ابھی ابتدا ہے، آگے انتہا اور قیامت باقی ہے، میں کئی سال سے روکتا رہ گیا لیکن میری نہیں سنی اور اُسے وہیں پہنچا دیا اور آگے بھی پہنچائیں گے جہاں سے قانونی اور دنیاوی طور پر واپسی ممکن نہیں۔ فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ اُس کا تکبر اور ز عم جس کی وجہ سے وہ بھی نہیں رُکا اور جن کے بَل بوتے پر تھا سب مزید چکنا چور ہونے جا رہا ہے ، اب بے غیرت بے حیاء اور بے شرم کون؟انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا ہے کہ تم سب 9 مئی والے جنہوں نے 10 سیکنڈ کی ڈرامے بازی والی ویڈیوز بنائیں اور اس کو آگ میں دھکیل دیا، ابھی دلدل باقی ہے ، 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اداکارہ فاطمہ امجد کے بولڈ ڈانس کی ویڈیو وائرل، صارفین بھڑک اٹھے

یشما گل نامناسب حرکت کے باعث پھر تنقید کی زد میں

نشے میں دھت ڈرائیور نے گاڑی کو ٹکر مار دی، نورا فتحی زخمی

جنت مرزا ریمپ واک سے مشکل میں ، سوشل میڈیا پر تنقید

آن لائن لڑکی سے محبت میں دھوکا ملا اب شادی نہیں کرنا چاہتا: ٹیپو شریف

کراچی منتقل ہوئے تو کسی نے رابطہ تک نہ کیا :افضل ریمبو

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak