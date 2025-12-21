بانی کی کرپشن زبان زدعام، احتساب بلا امتیاز ہونا چاہئے : عظمیٰ
فیض حمید کیساتھ گٹھ جوڑ کرکے مخصوص بیانیہ بنایا ،مخالفین کو چور ڈاکو قرار دیا گیا بنی گالہ کی جعلی دستاویزات کے باوجود انہیں صادق و امین قرار دیا :وزیراطلاعات
لاہور (دنیا نیوز)وزیر اطلاعات ونشریات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ موصوف صرف ہیروں کا کاروبار کرنے اقتدار میں آئے تھے انہیں رعایت نہیں ملے گی، احتساب بلا امتیاز ہونا چا ہئے اور قانون کی حکمرانی سب پر یکساں طور پر لاگو ہونی چاہئے۔ بانی پی ٹی آئی کی مبینہ کرپشن اور چوریوں کی کہانیاں اب زبان زدِ عام ہو چکی ہیں۔
عظمیٰ بخاری نے اپنے بیان میں بانی پی ٹی آئی پرتنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے چور دروازے سے اقتدار میں داخل ہونے کی کوشش کی،بانی پی ٹی آئی کو ہر کسی کو چور اور ڈاکو کہنے کی عادت تھی جبکہ حقیقت میں ان کے اپنے دور میں چوریاں اور کرپشن ہوئیں، فیض حمید کے ساتھ گٹھ جوڑ کے ذریعے ایک مخصوص بیانیہ بنایا گیا جس کے تحت مخالفین کو چور ڈاکو قرار دیا گیا۔
صوبائی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ اسی مبینہ گٹھ جوڑ کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی اقتدار میں آئے جبکہ آف شور کمپنی چیرٹی کے پیسوں سے بنانے جیسے الزامات بھی سامنے آئے ۔عظمیٰ بخاری نے دعویٰ کیا کہ بنی گالہ کی مبینہ جعلی دستاویزات کے باوجود پراجیکٹ فیض حمید کے تحت انہیں صادق و امین قرار دیا گیا۔