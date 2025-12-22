صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہید بینظیرآباد میں منصوبوں کا افتتاح

شہید بینظیر آباد (اے پی پی)خاتونِ اول آصفہ بھٹو زرداری نے شہید بینظیرآباد میں سڑک منصوبوں کا افتتاح کر دیا،خاتون اول نے سلطان موری اور کرنل موری کے قریب سڑکوں کی بحالی اور توسیعی منصوبوں کا افتتاح کیا۔

خاتون اول نے مہران ہائی وے باندھی سے ساٹھ میل اور کرنل موری میں 3 چک روڈ کے بحالی منصوبوں کا بھی افتتاح کیا۔شہید بینظیرآباد میں سڑکوں کی بحالی اور توسیعی منصوبوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ ان منصوبوں کا مقصد علاقائی رابطہ بہتر کرنا اور مقامی آبادی کی آمدورفت کو سہل بنانا ہے ،مہران ہائی وے سے منسلک 27 کلومیٹر سڑک 738 ملین روپے کی لاگت سے مکمل کی گئی۔

