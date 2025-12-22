محسن نقوی ، طلال کا دورہ لاہور ائیر پورٹ ،امیگریشن کا جائزہ
لاہور(نیوز ایجنسیاں )وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والوں کی جگہ جیل ہے ،بیرون ملک جانیوالے مسافروں میں کسی کو بلاجواز نہیں روکا جائے گا۔وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے لاہور ایئرپورٹ کا دورہ کیا اور امیگریشن عمل کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر محسن نقوی اور طلال چودھری امیگریشن کاؤ نٹرز پر گئے اور بیرون ممالک جانے والے مسافروں کے امیگریشن پراسیس کا جائزہ لیا، بیرون ممالک جانے والے مسافروں سے ملے اور امیگریشن کے عمل کے بارے پوچھا۔وزیرداخلہ نے امیگریشن کائونٹر پر ایف آئی اے اہلکار کواچھی کارکردگی پر شاباش دی اور حوصلہ افزائی کی، ایک مسافر نے چیکنگ میں تاخیر کے باعث بورڈنگ بند ہونے کی شکایت کی، جس پر وزیر داخلہ نے متعلقہ حکام کو کویت جانے والے مسافر کی بورڈنگ کرانے کے احکامات دئیے ۔اس موقع پر مسافروں نے وزرائے داخلہ کو بتایا کہ چند منٹ میں امیگریشن کا عمل مکمل ہو رہا ہے ۔محسن نقوی نے مسافروں سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی عزت اور آپ کی سہولت سب سے زیادہ عزیز ہے ، کسی بھی مسافر کو بلاجواز سفر سے نہیں روکا جائے گا، پیشہ ور بھکاری یا نامکمل دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی، دورے کے موقع پر ریجنل ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور علی ضیا بھی موجود تھے ، جنہوں نے وزیر داخلہ کو امیگریشن امور پر بریفنگ دی۔