صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب اسمبلی کا اجلاس منظور وٹو اور عرفان شفیع کیلئے فاتحہ خوانی کے بعد آج تک ملتوی

  • پاکستان
پنجاب اسمبلی کا اجلاس منظور وٹو اور عرفان شفیع کیلئے فاتحہ خوانی کے بعد آج تک ملتوی

لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں سابق وزیرِ اعلیٰ پنجاب منظور وٹو اور رکنِ صوبائی اسمبلی عرفان شفیع کھوکھرکے انتقال پر دعائے مغفرت کی گئی۔

ایوان کے تمام اراکین نے مرحومین کے لیے گہرے رنج اور افسوس کا اظہار کیا۔پنجاب اسمبلی کا اجلاس پینل آف چیئرمین سمیع اللہ خان کی زیر صدارت ایک گھنٹہ سات منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔اجلاس کے آغاز میں اپوزیشن رکن رانا شہباز اور حکومتی اراکین رانا ارشد، افتخار حسین اور راجہ شوکت بھٹی نے مرحوم عرفان شفیع کھوکھر کے انتقال پر تعزیت کرتے ہوئے اجلاس ملتوی کرنے کی استدعا کی۔حکومتی رکن راجہ شوکت بھٹی نے مطالبہ کیا کہ مرحوم عرفان شفیع کھوکھر کی تصویر پنجاب اسمبلی کی راہداری میں آویزاں کی جائے ۔ حکومت اور اپوزیشن کی مشترکہ درخواست پر پینل آف چیئرمین سمیع اللہ خان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بغیر کسی کارروائی کے منگل دوپہر دو بجے تک ملتوی کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

جیف لینڈری گرین لینڈ کیلئے ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر

صدر کادورہ عراق ، زیاراتِ مقدسہ پر حاضری،امت کیلئے دعائیں

آسٹریلوی وزیر اعظم نے معافی مانگ لی

7اکتوبر حملہ:اسرائیل کا تحقیقاتی کمیشن قائم کرنیکا اعلان

روسی جنرل بم دھماکے میں ہلاک

بنگلہ دیش نے نئی دہلی میں ویزا سروس معطل کر دی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak