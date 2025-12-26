صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حملے مجھے ڈرا سکتے ہیں نہ بولنے سے روک سکتے :شہزاد اکبر

  • پاکستان
حملے مجھے ڈرا سکتے ہیں نہ بولنے سے روک سکتے :شہزاد اکبر

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر نے کہاہے کہ بزدلانہ حملے مجھے خاموش کرنے کے بجائے مزید مضبوط کریں گے۔

کیمبرج میں گھر میں گھس کر حملے کے بعد شہزاد اکبر نے اپنے پیغام میں کہاکہ اگر کسی کو میرے خیالات، سیاسی مؤقف یا میرا چہرہ بھی پسند نہیں تو ایسے بزدلانہ حملے مجھے خاموش کرنے کے بجائے مزید مضبوط کریں گے ۔ تشدد نہ مجھے ڈرا سکتا ہے اور نہ ہی بولنے سے روک سکتا ہے ، میں پاکستان میں کرپشن، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جمہوری اقدار کے زوال کو بے نقاب کرتا رہوں گا۔شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ پولیس اور متعلقہ حکام کے مشورے پر وہ اس مرحلے پر مزید تفصیلات، سی سی ٹی وی فوٹیج یا تصاویر شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے جاری تفتیش متاثر ہو سکتی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

خالدہ ضیا کے بیٹے کی بنگلہ دیش واپسی، لاکھوں افراد کا استقبال

افغانستان سے تاجک چیک پوسٹ پرپھر حملہ ، 2اہلکار ہلاک

بھارت:علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فائرنگ ، پروفیسر جاں بحق

جنگیں ختم کریں ،کرسمس کا پیغام

سرحدی بندش:افغان تاجروں کو 5کروڑ ڈالر نقصان

بھارت:کرسمس پر ہندو انتہا پسندوں کے مسیحیوں پر حملے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak