حملے مجھے ڈرا سکتے ہیں نہ بولنے سے روک سکتے :شہزاد اکبر
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر نے کہاہے کہ بزدلانہ حملے مجھے خاموش کرنے کے بجائے مزید مضبوط کریں گے۔
کیمبرج میں گھر میں گھس کر حملے کے بعد شہزاد اکبر نے اپنے پیغام میں کہاکہ اگر کسی کو میرے خیالات، سیاسی مؤقف یا میرا چہرہ بھی پسند نہیں تو ایسے بزدلانہ حملے مجھے خاموش کرنے کے بجائے مزید مضبوط کریں گے ۔ تشدد نہ مجھے ڈرا سکتا ہے اور نہ ہی بولنے سے روک سکتا ہے ، میں پاکستان میں کرپشن، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جمہوری اقدار کے زوال کو بے نقاب کرتا رہوں گا۔شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ پولیس اور متعلقہ حکام کے مشورے پر وہ اس مرحلے پر مزید تفصیلات، سی سی ٹی وی فوٹیج یا تصاویر شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے جاری تفتیش متاثر ہو سکتی ہے۔