8 فروری کو پہیہ جام، شٹرڈاؤن ہڑتال کیلئے تیاریاں جاری ، اسد قیصر
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد قیصر نے کہا ہے پی ٹی آئی کی 8 فروری کو پہیہ جام، شٹرڈاؤن ہڑتال کیلئے تیاریاں جاری ہیں۔
8 فروری کوعوام سے ووٹ چھینا گیا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ، 1973 کے آئین کی اصل شکل میں بحالی اورعوام کے ووٹ کا حق تسلیم کیا جائے ۔ٹی وی پروگرام میں گفتگو کر تے ہوئے اسد قیصر نے کہا تحریک انصاف 8 فروری کو یوم سیاہ منائے گی، تاجر برادری سے 8 فروری کو شٹر ڈاؤن کی اپیل کرینگے ، دیکھتے ہیں اب حکومت مذاکرات میں کتنی سنجیدہ ہے ۔انہوں نے کہا مذاکرات کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے ، یہ تاثرغلط ہے ہم بات نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی شرائط نہیں رکھ رہے صرف اپنا ایجنڈا پیش کیا ہے۔