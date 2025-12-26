صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

8 فروری کو پہیہ جام، شٹرڈاؤن ہڑتال کیلئے تیاریاں جاری ، اسد قیصر

  • پاکستان
8 فروری کو پہیہ جام، شٹرڈاؤن ہڑتال کیلئے تیاریاں جاری ، اسد قیصر

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد قیصر نے کہا ہے پی ٹی آئی کی 8 فروری کو پہیہ جام، شٹرڈاؤن ہڑتال کیلئے تیاریاں جاری ہیں۔

 8 فروری کوعوام سے ووٹ چھینا گیا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ، 1973 کے آئین کی اصل شکل میں بحالی اورعوام کے ووٹ کا حق تسلیم کیا جائے ۔ٹی وی پروگرام میں گفتگو کر تے ہوئے اسد قیصر نے کہا تحریک انصاف 8 فروری کو یوم سیاہ منائے گی، تاجر برادری سے 8 فروری کو شٹر ڈاؤن کی اپیل کرینگے ، دیکھتے ہیں اب حکومت مذاکرات میں کتنی سنجیدہ ہے ۔انہوں نے کہا مذاکرات کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے ، یہ تاثرغلط ہے ہم بات نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی شرائط نہیں رکھ رہے صرف اپنا ایجنڈا پیش کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

جب ماں بنی تو سب کچھ غیر اہم ہوگیا:فریدہ شبیر

صبا قمر کااپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر طنزیہ جواب

ایک چاہنے والے نے سالگرہ پر 10لاکھ کاچیک تحفے میں بھیجا:ڈکی بھائی

ندا یاسر نے میری طلاق بارے ویڈیو وائرل کروائی:فضا علی

شہریار زیدی نے نیّرہ نور سے ملاقات کی یادیں شیئر کردیں

تھری ایڈیٹس کے سیکوئل میں چوتھے کردار کا اضافہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak