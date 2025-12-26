صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی پھر متحرک ، حکومتی اورسیاسی شخصیات سے رابطوں کا فیصلہ

  • پاکستان
اسلام آباد(این این آئی)وزیراعظم کی مذاکرات کی دعوت پراپوزیشن نے آمادگی ظاہر کر دی، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی پھر متحرک ہوگئی،نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے اعلیٰ حکومتی اور سیاسی شخصیات سے رابطوں کا فیصلہ کیا ہے۔

فواد چودھری کی سربراہی میں کمیٹی صدرمملکت، وزیراعظم، مولانا فضل الرحمن سے ملے گی،کمیٹی سیاسی رہنماؤں کوکوٹ لکھپت جیل میں قیدپی ٹی آئی رہنمائوں کی رہائی پرآمادہ کریگی۔نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے رکن فواد چودھری نے وزیراعظم سے ملاقات کیلئے وقت مانگ لیا۔فوادچودھری کی جانب سے صدرمملکت سے ملاقات کیلئے ایوان صدر سے بھی رابطے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔فواد چودھری نے ٹی وی گفتگو میں کہا کہ ہماری تحریک کو گزشتہ تین ہفتے میں ناقابل یقین کامیابی ملی ہے ،سیاسی درجہ حرارت کم کرنے ،ہم آہنگی فضا پیدا کرنے کیلئے سب سے ملیں گے ،کمیٹی امیرجماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن اور پیر پگارا سے بھی ملاقات کریگی۔

