وادی تیراہ آپریشن ، شہریوں سے زبردستی معاہدے : سہیل آفریدی
شہریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ، معاملہ میرے پاس آیا تو ضرور بات کرونگا وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا آج لاہور آئیں گے ،شاہ محمود سے ملاقات کا امکان
پشاور (مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں) خیبرپختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کرنے یا تحریک چلانے سمیت تمام اختیارات محمود خان اچکزئی اور سینیٹر علامہ راجا ناصر عباس کو دے دیے ہیں۔جمرود کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ آئندہ سیاسی لائحہ عمل انہی قائدین کی مشاورت سے طے کیا جائے گا جبکہ بانی پی ٹی آئی کی دوسری اہم ہدایت سٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے ہے ، جس پر عملی طور پر تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سٹریٹ موومنٹ کو کامیاب بنا کر دم لیں گے اور کارکن اس سلسلے میں متحرک ہیں۔وادی تیراہ کی صورت حال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں وادی تیراہ میں کسی قسم کی نقل مکانی کا کوئی علم نہیں تاہم اطلاعات ملی ہیں کہ وادی تیراہ کے مقامی شہریوں سے زبردستی معاہدے لکھوائے گئے ہیں، جو ایک تشویش ناک امر ہے ۔انہوں نے کہا کہ وادی تیراہ کے بے چارے شہریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر اس حوالے سے کوئی معاملہ ان کے پاس آیا تو وہ ضرور بات کریں گے اور عوام کے حقوق کا تحفظ کریں گے لیکن تاحال وادی تیراہ میں کسی ممکنہ آپریشن کے حوالے سے کسی سرکاری شخص نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل اور سیاسی استحکام کے لیے تمام فیصلے مشاورت اور آئینی دائرے میں رہ کر کیے جائیں گے اور صوبے کے عوام کے مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ سہیل آفریدی آج جمعہ کو 3روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے ، دورے کے دوران پہلے دن پنجاب اسمبلی جائیں گے ۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی سے ملاقات کریں گے ۔ وزیراعلیٰ دورے کے دوسرے روز لاہور ہائیکورٹ بار میں وکلا سے خطاب کریں گے ، سہیل آفریدی کے زمان پارک، لبرٹی چوک، لبرٹی مارکیٹ اور جی پی چوک کے دوروں کا بھی امکان ہے ۔ پرویز الٰہی، محمودالرشید، اعجاز چودھری اور حماد اظہر کے گھروں کا دورہ بھی متوقع ہے ، 28 دسمبر کو وزیراعلیٰ کی خیبرپختونخوا واپسی متوقع ہے ۔