صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دروازے عوام کیلئے کھلے ،مسائل کا حل اولین ترجیح : جمال خان رئیسانی

  • پاکستان
دروازے عوام کیلئے کھلے ،مسائل کا حل اولین ترجیح : جمال خان رئیسانی

کوئٹہ(اے پی پی)پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما رکن قومی اسمبلی نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی نے کہا ہے کہ میرے دروازے عوام کیلئے ہمیشہ کھلے ہیں اور ان کے مسائل کا حل میری اولین ترجیح ہے۔

انہوں نے اپنے حلقے کے مختلف وفود سے سراوان ہاس کوئٹہ میں ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے یقین دلایا کہ عوام کو درپیش ان بنیادی مسائل کے حل کے لیے وہ تمام متعلقہ اداروں سے فوری رابطہ کریں گے اور ترقیاتی اقدامات کو تیز تر کیا جائے گا۔ملاقات کے دوران وفد نے پینے کے صاف پانی کی قلت، گیس پریشر میں کمی اور صحت کی سہولیات کی کمی جیسے دیرینہ عوامی مسائل سے آگاہ کیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اپٹما کا بجلی اورگیس کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ

پی ایچ ڈی ای سی کی فوڈ سیفٹی پروجیکٹ سے متعلق آگاہی نشست

معاشی بحالی میں بینکاری شعبہ کلیدی کردار ادا کر رہا ،ظفر مسعود

پی آئی اے کی نجکاری سے سرمایہ کاری بڑھے گی ،ملک بوستان

دھاتو ں کی درآمدات میں 17فیصد اضافہ ریکارڈ

اصلاحاتی پیکیج سے بندرگاہوں کی کارکردگی بہتر ہو گی، طارق حلیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak