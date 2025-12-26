صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت سے مذاکرات کیلئے کوئی شرط نہیں رکھی : مصطفی نواز

  • پاکستان
حکومت سے مذاکرات کیلئے کوئی شرط نہیں رکھی : مصطفی نواز

سیاسی معاشی بحران عروج پر ،جمہوریت میں دروازے بندنہیں کرنے چاہئیں پارلیمنٹ کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، انٹرویو

اسلام آباد(این این آئی)تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما مصطفی نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے حکومت سے مذاکرات کیلئے کوئی شرط نہیں رکھی ہے ،انٹرویو میں مصطفی نواز کھوکھر نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ملک میں سیاسی اور معاشی بحران عروج پر ہے ۔انہوں نے کہاکہ وزیراعظم نے مذاکرات کی جو پیش کش کی ہے اس پر اتحادیوں سے مشاورت کی ہے ۔انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں دروازے بند نہیں کرنے چاہئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاکھوں کے ڈاکے :نقدی ،زیورات، موبائل فونز لوٹ لئے

ٹریفک حادثات ،پیرافورس اہلکار سمیت 2 جاں بحق

شمالی چھاؤنی :دو بہنوں کی موت پولیس نے خودکشی قرار دیدی

کراچی :کال سنٹرز جرائم کا گڑھ، 6کروڑڈالر کا فراڈ پکڑاگیا

پشاور:ناکے پر 2لاکھ روپے کے جعلی کرنسی نوٹ برآمد ،ملزم گرفتار

مریدکے :لڑکے پر نامعلوم افراد کا وحشیانہ تشدد، مردہ سمجھ کر پھینک گئے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak