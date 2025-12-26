حکومت سے مذاکرات کیلئے کوئی شرط نہیں رکھی : مصطفی نواز
سیاسی معاشی بحران عروج پر ،جمہوریت میں دروازے بندنہیں کرنے چاہئیں پارلیمنٹ کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، انٹرویو
اسلام آباد(این این آئی)تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما مصطفی نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے حکومت سے مذاکرات کیلئے کوئی شرط نہیں رکھی ہے ،انٹرویو میں مصطفی نواز کھوکھر نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ملک میں سیاسی اور معاشی بحران عروج پر ہے ۔انہوں نے کہاکہ وزیراعظم نے مذاکرات کی جو پیش کش کی ہے اس پر اتحادیوں سے مشاورت کی ہے ۔انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں دروازے بند نہیں کرنے چاہئیں۔