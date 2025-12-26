صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی دعوت پر سینیٹرز کا وفد 20 جنوری کو واشنگٹن جائیگا

  • پاکستان
کانگریس ارکان سے ملاقاتیں متوقع،باہمی تعلقات، خطے کی صورتحال پرغورکیاجائیگا

 اسلام آباد (دنیا نیوز) امریکہ کی دعوت پر پاکستان نے سینیٹرز پر مشتمل پانچ رکنی وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ،سینیٹ سیکرٹریٹ نے امریکی دورے کیلئے سینیٹرز کے وفد کی نامزدگی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا، سینیٹرز کا اعلیٰ سطح وفد 20 تا 25 جنوری 2026 امریکا کا دورہ کرے گا۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان وفد کی قیادت کریں گے ، وفد میں سینیٹر بشریٰ انجم بٹ، سینیٹر امیر ولی الدین چشتی، سینیٹر خلیل طاہر اور سینیٹر رانا محمود الحسن شامل ہیں۔ایڈیشنل سیکرٹری سینیٹ رابعہ انور بھی وفد کے ہمراہ ہوں گی، وفد کی مجوزہ شیڈول کے مطابق امریکی کانگریس کے اہم ارکان سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ملاقاتوں میں پاک امریکا تعلقات، خطے کی صورتحال اور دوطرفہ امور زیر بحث آئیں گے ۔ 

