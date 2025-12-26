صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیلڈ مارشل سے اردنی فوجی سربراہ کی ملاقات، دفاعی تعاون پر گفتگو

  پاکستان
افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا ،امن و استحکام کیلئے کردار کی تعریف

 راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف میجر جنرل یوسف احمد اے الحنیتی نے جنرل ہیڈکوارٹرز میں چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور خطے کی سکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی و عسکری تعاون کے فروغ پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔

معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور خطے میں امن و استحکام کے لئے ان کے کردار کی تعریف کی۔فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اردن کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے بدلتے ہوئے سکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لئے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات کا اختتام دونوں برادر ممالک کے درمیان عسکری سطح پر تعاون کو مزید فروغ دینے کے مشترکہ عزم کے ساتھ ہوا۔

