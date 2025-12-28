صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

20 لاکھ تاوان کیلئے اغوا ہونے والا بچہ بحفاظت پشاور سے بازیاب

  • پاکستان
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) تھانہ بہا رہ کہونے 20لا کھ روپے تاوان کیلئے اغواء ہونے والے 14سالہ مغوی بچے کو بحفاظت پشاور سے بازیاب کروالیا، مرکزی ملزم گرفتار کر لیا گیا۔۔۔

 ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم نے ساتھی ملزمان کے ہمراہ تا وان کے غر ض سے بچے کو اغو اء کیا تھا۔ مسمی رفاقت حسین نے تھانہ بہا رہ کہو میں تحر یری درخواست دی کہ اس کا14 سالہ بیٹا حارث علی کو ملزم بلا ل خا ن نے دیگر ساتھیو ں کے ہمر اہ اغواء کرلیا ہے ،تھانہ تر نول پولیس نے فوری مقدمہ  نمبر928 بجرم 365 ت پ درج لیااور ضابطہ کارروائی شروع کی، ڈی آئی جی نے بچے کے اغواء کا فوری نوٹس لیتے ہوئے بچے کی جلد از جلد بحفاظت بازیابی کے احکامات جاری کئے۔

