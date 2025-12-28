وفاقی دارالحکومت کو محفوظ بنانے کیلئے ای ٹیگ نظام ناگزیر قرار
ای ٹیگ پوائنٹس مکمل طور پر فعال ، 95 ہزار 369 گاڑیوں میں سسٹم سے منسلک شہر کے تمام اہم انٹری پوائنٹس،مختلف ناکہ جات پر ای ٹیگ ریڈرز کی تنصیب مکمل
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ کی جانب سے وفاقی دارالحکومت کو محفوظ شہر بنانے کے لیے ای ٹیگ نظام کو ناگزیر قرار دے دیا گیا ہے، شہر بھر میں قائم 16 ای ٹیگ پوائنٹس مکمل طور پر فعال ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 14 نومبر سے اب تک مجموعی طور پر 95 ہزار 369 گاڑیوں کو ای ٹیگ سسٹم لگایا جا چکا ہے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہی 1 ہزار 235 گاڑیوں پر ای ٹیگ سٹیکرز لگائے گئے ہیں۔
ڈپٹی کمشنر عرفان میمن نے بتایا کہ ای ٹیگ کے عمل کو مزید تیز کرنے کے لیے پوائنٹس کی تعداد میں مرحلہ وار اضافہ کیا جائے گا۔ شہر کے تمام اہم انٹری پوائنٹس اور مختلف ناکہ جات پر ای ٹیگ ریڈرز کی تنصیب مکمل ہو چکی ہے ، اور جیسے ہی یہ ریڈرز مکمل طور پر فعال ہوں گے ، بغیر ٹیگ گاڑیوں کے خلاف فوری قانونی کارروائی شروع کر دی جائے گی۔