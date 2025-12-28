5 ارب کی گرانٹ پر حکومت کا شکریہ
اسلام آباد(آئی این پی)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے خاندانوں کیلئے 5 ارب کی گرانٹ منظور کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
اپنے بیان میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی اور ان کے خاندانوں کی داد رسی کی کوششیں جاری رکھیں گے ، پاکستان بھر میں لاپتہ افراد کے ساتھ ایم کیو ایم کے لاپتہ سیاسی کارکنان کے خاندانوں کو بھی شامل رکھا جائے ۔خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ سیاسی کارکن ایم کیو ایم کے لاپتہ ہیں، ایم کیو ایم کا وفد جلد وزیراعظم سے ملاقات کرے گا۔