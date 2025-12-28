صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5 ارب کی گرانٹ پر حکومت کا شکریہ

  • پاکستان
5 ارب کی گرانٹ پر حکومت کا شکریہ

اسلام آباد(آئی این پی)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے خاندانوں کیلئے 5 ارب کی گرانٹ منظور کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔

اپنے بیان میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی اور ان کے خاندانوں کی داد رسی کی کوششیں جاری رکھیں گے ، پاکستان بھر میں لاپتہ افراد کے ساتھ ایم کیو ایم کے لاپتہ سیاسی کارکنان کے خاندانوں کو بھی شامل رکھا جائے ۔خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ سیاسی کارکن ایم کیو ایم کے لاپتہ ہیں، ایم کیو ایم کا وفد جلد وزیراعظم سے ملاقات کرے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قائداعظم ’ ’بنگلہ دیش‘‘ میں
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شبِ نیا سال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
حسینہ واجد کا انتقام
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (3)
عمران یعقوب خان
رشید صافی
منصب کا لحاظ
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بنگلہ دیش میں ایک اور 71ء دہرانے کی سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak