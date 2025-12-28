صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیٹی کی سالگرہ کے دن امریکی خاتون کی لاٹری لگ گئی

  • عجائب دنیا
بیٹی کی سالگرہ کے دن امریکی خاتون کی لاٹری لگ گئی

نیویارک(نیٹ نیوز)امریکی ریاست شمالی کیرولینا کی ایک خاتون لِندا راجرز نے بیٹی کی سالگرہ والے دن لاٹری میں 161,929 ڈالر کی انعامی رقم جیت لی۔

ڈینٹن کی رہائشی لنڈا راجرز نے ریاستی ایجوکیشن لاٹری کے حکام کو بتایا کہ ہفتے کے روز ان کی بیٹی کی سالگرہ تھی، تو وہ شہر کے ایسٹ سیلسبری اسٹریٹ پر واقع موبل مارٹ پر رکیں اور وہاں سے 2 ڈالر کا دی کیش فاسٹ پلے ٹکٹ خریدا۔یہ ٹکٹ خریدنا کسی نعمت سے کم ثابت نہیں ہوا کیونکہ اس میں سے تو انعامی رقم نکل آئی اور بیٹی سالگرہ کے دن انعام نکلنے نے اسے اور خاص بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کافی عرصے سے ایسی جیت کی خواہش کر رہی تھیں، یہ ہماری زندگی بدل دے گی۔ ہم اس کی بدولت ایک نئی گاڑی خرید سکیں گے اور اپنے خاندان کے ساتھ خوشیاں بانٹ سکیں گے ۔ انکا کہنا تھا کہ انہیں ابھی تک اسکا یقین نہیں آرہا اوروہ سب سے پہلے اس رقم سے بیٹی کیلئے مزیدتحفے خریدیں گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قائداعظم ’ ’بنگلہ دیش‘‘ میں
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شبِ نیا سال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
حسینہ واجد کا انتقام
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (3)
عمران یعقوب خان
رشید صافی
منصب کا لحاظ
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بنگلہ دیش میں ایک اور 71ء دہرانے کی سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak