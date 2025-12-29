ملک میں عوامی نمائندہ حکومت نہیں
اسلام آباد(آن لائن) جمعیت علما اسلام (ف) کے رہنما حافظ حمداللہ نے اپنے ایک بیان میں ملک کی موجودہ حکومت پر شدید تنقید کی ہے اور کہا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی حقیقی عوامی نمائندہ حکومت موجود نہیں ہے ۔
حافظ حمد اللہ نے کہا کہ موجودہ حکومت کے پاس اہم فیصلوں کا اختیار نہیں اور یہ حکومت عوام کے مسائل کے حل کے بجائے محض کچھ مخصوص مفادات کے تحت کام کر رہی ہے ۔مولانا حمد اللہ نے مزید کہا کہ یہ سب میٹرو بس راولپنڈی کے سوار ہیں، جس سے ان کا مقصد حکومت کی سیاسی نوعیت اور کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنانا تھا۔ انہوں نے میٹرو بس سسٹم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میٹرو بس پنڈی سے آگے نہیں نکل سکتی، پنڈی صدر سے واپس یوٹرن لے کر اسلام آباد آ جاتی ہے ۔ اس کے ذریعے انہوں نے حکومت کے محدود اثرات اور فیصلوں کے دائرے کو طنزاً بیان کیا۔حمد اللہ نے میٹرو بس کے پلیٹ نمبر ایف 47 (فارم 47) کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ عوام کی پہچان کے لیے ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی نظام بھی ایک فارم یا محدود دائرے میں محصور ہو کر رہ گیا ہے ۔