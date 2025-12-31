صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات کیسز:2قیدیوں کی سزائیں کالعدم، فوری رہائی کا حکم

اسلام آباد ہائیکورٹ نے ٹرائل کورٹ سزاؤں کے خلاف جیل اپیلیں منظور کر لیں ANF کیسز میں عامر کو عمر قید، لقمان کو 10سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ نے منشیات کیسز میں قیدیوں کی ٹرائل کورٹ کی سزائیں کالعدم قرار دے کر رہائی کا حکم دے دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں ڈویژن بینچ کے جاری حکم نامہ کے مطابق تھانہ اے این ایف اسلام آباد کے مقدمہ نمبر6/22 میں عامر علی کو عمر قید کی سزا کا حکم سنایاگیا تھا۔ اپیل پر دلائل کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کرلیا اور بعد ازاں اپیل منظور کر کے ٹرائل کورٹ کی سزا  کالعدم قرار دے دی۔ تھانہ اے این ایف اسلام آباد کے مقدمہ نمبر74/23 میں ٹرائل کورٹ نے محمد لقمان کو دس سال قید بامشقت کا حکم سنایا تھا۔ اپیل پر دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور بعد ازاں جیل اپیل منظور کر کے ٹرائل کورٹ سے دی گئی سزا کالعدم قرار دے دی۔ 

