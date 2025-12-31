خردہ ادائیگیوں کا حجم بڑھ کر 2.8 ارب ٹرانزیکشنز تک پہنچ گیا
پہلی سہ ماہی کے دوران موبائل ایپ سے ادائیگیوں کاحصہ سب سے زیادہ رہا راست فوری ادائیگی نظام نے اپنی نمو کی مستحکم رفتار برقرار رکھی،اسٹیٹ بینک
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک نے رواں مالی سال ادائیگیوں کے نظام پر اپنی پہلی سہ ماہی رپورٹ جاری کر دی جس میں ادائیگیوں کے موجودہ نظام ادائیگی کے منظرنامے کو بدلنے والے ابھرتے ہوئے اہم رجحانات کے جامع تجزیے کیساتھ مالی سال 2025-26ء کی پہلی سہ ماہی کے دوران اس شعبے میں ہونے والی قابل ذکر پیش رفت کو اجاگر کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق خردہ ادائیگیوں کا حجم بڑھ کر 2.8 ارب ٹرانزیکشنز تک پہنچ گیا جو سہ ماہی میں 10 فیصد نمو کو ظاہر کرتاہے جبکہ خردہ ادائیگیوں کی مالیت بڑھ کر 166ٹریلین پاکستانی روپے تک پہنچ گئی جو گزشتہ سہ ماہی کی نسبت 6فیصد زائد ہے۔
دوسری جانب ڈیجیٹل ادائیگی کے ذرائع سے 2.5ارب ٹرانزیکشن انجام پائیں جو مجموعی خردہ ادائیگیوں کا 90 فیصد بنتا ہے جبکہ پچھلی سہ ماہی میں یہ تناسب 87 فیصد تھا۔ ڈیجیٹل ذرائع سے ٹرانزیکشن کی مجموعی مالیت بڑھ کر 55 ٹریلین روپے تک پہنچ گئی۔مزید برآں ڈیجیٹل منظرنامے میں موبائل ایپ سے ادائیگیوں کاحصہ سب سے زیادہ رہا ۔ یہ ٹرانزیکشن مجموعی ڈیجیٹل ادائیگیوں کا 81 فیصد تھیں اور انکی مالیت 33.7 ٹریلین روپے رہی۔ رپورٹ میں مزید بتایا کہ انٹرنیٹ بینکاری میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا، کارڈز کے صارفین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا، چنانچہ زیرِ گردش پیمنٹ کارڈ کی تعداد 61.3 ملین تک پہنچ گئی، جن میں سے 90 فیصد ڈیبٹ کارڈ جبکہ 4 فیصد کریڈٹ کارڈ ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا راست فوری ادائیگی کے نظام نے اپنی نمو کی مستحکم رفتار برقرار رکھی۔