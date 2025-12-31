صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہاڑی علاقے میں پانی بھرنے کیلئے اے ٹی ایم نصب

  • عجائب دنیا
پہاڑی علاقے میں پانی بھرنے کیلئے اے ٹی ایم نصب

ممبئی(نیٹ نیوز)بھارتی ریاست تامل ناڈو کے مشہور پہاڑی علاقے اوٹی میں آلودگی پر قابو پانے کیلئے پلاسٹک کی بوتلوں کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔۔۔

بھارتی میڈیا کے مطابق او ٹی کی انتظامیہ نے اپنے پہاڑی علاقے کو آلودگی سے بچانے کیلئے ایک اہم قدم اٹھایا ہے جس میں انہوں نے پلاسٹک پر قابو پانے کیلئے سیاحوں کو دوبارہ استعمال ہونے والی بوتلیں اپنے ساتھ لانے کی ترغیب کی ہے ۔انتظامیہ نے پانی کی ایم ٹی ایمز بھی نصب کی ہیں جہاں 10 روپے میں ایک بوتل بھری جاتی ہے ۔اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہورہی ہے جس میں واٹر اے ٹی ایم سے پانی کی بوتل کو بھرتے ہوئے دکھایا گیا ہے ۔ صارفین کی جانب سے اس اقدام کو سراہا جارہا ہے ۔ایک صارف نے لکھا کہ یہ تمام سیاحتی مقام پر لاگو ہونا چاہیے ۔دوسرے صارف نے بھی ملک بھر میں اس کو لاگو کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak