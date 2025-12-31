صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سادہ حساب، کیا آپ 20 سیکنڈ میں اسے حل کرسکتے ہیں

  • عجائب دنیا
سادہ حساب، کیا آپ 20 سیکنڈ میں اسے حل کرسکتے ہیں

لاہور(نیٹ نیوز)ایک بظاہر آسان ریاضی کا سوال سوشل میڈیا پر بحث کا باعث بن گیا ہے ، سوال دیکھنے میں جتنا آسان لگتا ہے ، جواب اتنا ہی متنازعہ ثابت ہوا۔۔۔۔

کچھ لوگوں نے جواب 150 بتایا، کچھ نے 25 کہا، جبکہ بڑی تعداد 115 پر متفق نظر آئی۔درحقیقت مسئلہ حساب میں نہیں بلکہ ترتیب میں ہے ۔ ریاضی کا بنیادی اصول PEMDAS (یعنی بریکٹس، ایکسپونینٹس، ضرب، تقسیم، جمع اور تفریق) یہاں فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے ۔ چونکہ اس سوال میں نہ بریکٹس ہیں اور نہ ہی ایکسپونینٹس، اس لیے سب سے پہلے ضرب اور تقسیم کو بائیں سے دائیں حل کیا جاتا ہے ۔یوں پہلے 30 کو 2 پر تقسیم کیا جاتا ہے ، جس کا جواب 15 بنتا ہے ۔ اس کے بعد 15 کو 3 سے ضرب دی جاتی ہے ، جو 45 بنتا ہے ۔ آخر میں 70 اور 45 کو جمع کیا جاتا ہے ، اور یوں درست جواب سامنے آتا ہے 115۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ٹرمپ کی دھمکی :کسی بھی حملے کا سخت جواب دیا جائے گا:ایران

کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی:سکیورٹی کیلئے بلٹ پروف گاڑیاں خریدنے کی منظوری،پنجاب پولیس کو20نئی آرمرڈ گاڑیاں دی جائینگی

شپنگ کارپوریشن کا انتظام NLCکوسونپنے کا فیصلہ

شہباز شریف کی اماراتی صدر سے رحیم یار خان میں ملاقات تجارت ،توانائی کان کنی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم

سابق بنگلہ دیشی وزیراعظم خالدہ ضیا انتقال کر گئیں

لاہور ہائیکورٹ:جرمانوں کا ریکارڈ ایک کلک پر،عدالتی فیسوں کی ڈیجیٹل ادائیگی شروع

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak