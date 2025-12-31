ڈالر کی قدر کم، ایک تولہ سونا 10 ہزار 700 روپے سستا
تولہ سونا 4لاکھ 59ہزار 462 ، دس گرام3لاکھ 93ہزار 914کاہوگیا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں منگل کو بھی ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان رہا،ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخی سطح پر پہنچنے کے بعد مسلسل دوسرے روز بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 280.15 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ پیر کو مقامی کرنسی 280.16 روپے پر بند ہوئی تھی۔
دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 107 ڈالر کی نمایاں کمی سے 4371 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 10 ہزار700 روپے کی بڑی کمی سے 4 لاکھ 59 ہزار 462 روپے کا ہوگیا ۔ اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 9 ہزار 174 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 93 ہزار 914 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ پیر کو فی تولہ سونے کی قیمت 5500 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 70 ہزار 162 روپے ہوگئی تھی ۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 145 روپے کی کمی سے 8 ہزار کی سطح سے گر کر 7930 روپے ہوگئی۔