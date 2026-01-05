صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے

  • پاکستان
کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے

اسلام آباد (این این آئی)وفاقی وزیر برائے امورِ کشمیر، گلگت بلتستان اور سیفران انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی جائز جدوجہدِ آزادی میں اْن کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور کشمیری عوام کو اْن کا حقِ خودارادیت دلانے کیلئے ہر فورم پر اپنا کردار جاری رکھے گا۔

یومِ حقِ خودارادیتِ کے حوالے سے اپنے پیغام میں وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کی جانب سے کئے گئے تمام اقدامات کو یکطرفہ، غیر قانونی اور اقوامِ متحدہ کے چارٹر، چوتھے جنیوا کنونشن اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ہزاروں افراد کی ٹھنڈے پانی ڈبکی لگا کر ریکارڈ پر نظریں

واش روم میں سگریٹ پینے والوں سے نمٹنے کاانوکھا اقدام

خلا کی گہرائیوں میں ’’آوارہ سیارہ ‘‘ دریافت کر لیا گیا

چیٹ جی پی ٹی سے 12 ہفتوں میں 27 کلو وزن کم

پیشگوئی سچ ثابت کرنے کیلئے فون چرانے والا نجومی گرفتار

خلائی سفر سے پہلے عقل داڑھ کیوں نکالی جاتی ہے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak