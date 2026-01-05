صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرپرست اعلیٰ جامعہ اشرفیہ فضل الرحیم اشرفی انتقال کر گئے

  • پاکستان
سرپرست اعلیٰ جامعہ اشرفیہ فضل الرحیم اشرفی انتقال کر گئے

قرآن بورڈ کے چیئرمین اور وفاق المدارس العربیہ کے سرپرست بھی تھے نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر جامعہ اشرفیہ فیروز پور روڈ لاہور میں ادا کی جائیگی

 لاہور (سٹاف رپورٹر)جامعہ اشرفیہ لاہور کے سرپرست اعلیٰ و سابق مہتمم حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی علالت کے بعد82 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ۔ مرحوم جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث، قرآن بورڈ حکومت پنجاب کے چیئرمین، عالمی رابطہ ادب اسلامی پاکستان کے صدر،وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سرپرست اور کئی دینی کتابوں کے مصنف تھے ، مرحوم کی نماز جنازہ آج 5 جنوری بروز پیر بعد نماز ظہر 1:30بجے جامعہ اشرفیہ فیروز پور روڈ لاہور میں ادا کی جائے گی، مولانا فضل الرحیم اشرفی کی وفات پر مختلف دینی و مذہبی جماعتوں کے رہنمائوں اور قائدین کا اظہار تعزیت ، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمن، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سربراہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، ناظم اعلیٰ مولانا قاری محمد حنیف جالندھری، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ورلڈ کے امیر مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ سمیت مختلف دینی و مذہبی رہنماؤں نے مولانا فضل الرحیم کی وفات پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم انتہائی متقی، پرہیز گار اور نیک سیرت انسان تھے ۔مرحوم کی تمام زندگی دین کی خدمت ،اسلام کی اشاعت، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور درس و تدریس میں گزری۔ ان کی وفات سے ملک ایک جید عالم دین سے محروم ہوگیا ،ان کا کہنا تھا کہ وہ مرحوم کے لواحقین اور ورثاء کے غم میں برابر کے شریک ہیں ۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے لواحقین کو صبر جمیل اور سکون عطا فرمائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

ٹیکسوں میں ممکنہ کمی سے موبائل فون سستے ہونے کا امکان

بغیر پیشگی اطلاع بینکوں کے رقوم روکنے پرتاجروں کوتشویش

پنجاب سے گندم کی نقل وحمل پرپابندی مرکز میں اٹھانے کا مطالبہ

335ارب کا ریونیو شارٹ فال حکومت ،ایف بی آر کیلئے لمحہ فکریہ

مقامی سطح پر ادویات کی تیاری، ملک میں ویکسین فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ

موبی لنک بینک میں 20 ملین ڈالر کی نئی سرمایہ کاری کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak