اسلام آباد میں چینی شہریوں کیلئے خصوصی حفاظتی یونٹ،دہشتگردی کیخلاف تعاون بڑھائیں گے:چین
محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ساڑھے 3 گھنٹے ملاقات،سائبر کرائم روکنے کیلئے تعاون،پولیس ٹریننگ ایکسچینج پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے پر اتفاق ہر3ماہ بعد مشترکہ ورکنگ گروپ کی میٹنگ،سال میں ایک بار وزراء داخلہ کی ملاقات ہوگی ،چینی شہریوں اور مشترکہ مفادات کا تحفظ اولین ترجیح :وفاقی وزیرداخلہ
بیجنگ (مانیٹرنگ ڈیسک ،رائٹرز،اے پی پی) وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ چینی شہریوں اور مشترکہ مفادات کے منصوبوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے ، اسلام آباد میں چینی شہریوں کی سکیورٹی کیلئے ایک خصوصی حفاظتی یونٹ قائم کیا جا رہا ہے جبکہ ان کے چینی ہم منصب وانگ ژاؤ ہونگ کاکہناہے کہ دہشت گردی کیخلاف تعاون بڑھائیں گے ۔محسن نقوی نے نے گزشتہ روز بیجنگ میں چین کے وزیر داخلہ وانگ ژاؤ ہونگ سے اہم ملاقات کی۔ساڑھے تین گھنٹے طویل ملاقات میں پاک چین دوطرفہ تعلقات، انسداد دہشت گردی سے متعلق مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔انسداد دہشت گردی،پولیس ٹریننگ ایکسچینج پروگرام اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔دونوں ملکوں نے سائبرکرائم کی روک تھام کیلئے تعاون پر اتفاق کیا۔ملاقات میں مشترکہ ورکنگ گروپ کی ہر 3 ماہ بعد میٹنگ پر اتفاق کیا گیا جبکہ وزرائے داخلہ کی سطح پر ہر سال ایک بار ملاقات ہوگی۔دونوں وزرائے داخلہ نے دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے کیلئے کوآرڈینیشن بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
چینی وزیر داخلہ نے چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کے اقدامات پر اطمینان کا اظہارکیا اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔انہوں نے کہاکہ چین پاکستان کے ساتھ دہشت گردی اور ٹیلی کام جرائم کے خلاف تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے لئے تیار ہے ، کوششیں اس بات کو یقینی بنانے کیلئے کی جانی چاہئیں کہ مختلف خطرات اور چیلنجز کوموثر طریقے سے حل کیا جائے اور دونوں ممالک کی قومی سلامتی اور سماجی استحکام کو مشترکہ طور پر محفوظ بنایا جائے ۔دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی اور جرائم کے خلاف مشترکہ و فوری ردعمل کے نظام کو مزید موثر بنانے پر اتفاق کیا،پولیس کی استعداد بڑھانے کیلئے ٹریننگ ایکسچینج پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ ملاقات میں اسلام آباد اور بیجنگ سسٹر سٹیز کے امور پر بھی بات چیت کی گئی۔دونوں وزرا کے درمیان پولیس اور سکیورٹی اہلکاروں کی تربیت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کیلئے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کیا گیا۔
محسن نقوی نے کہاکہ سائبر کرائمز کی روک تھام کیلئے چینی تعاون کا خیر مقدم کریں گے ، نیشنل سائبر کرائمز انوسٹی گیشن ایجنسی کی استعداد کار بڑھانے کیلئے چینی اداروں کی معاونت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں،انسداد دہشت گردی اور سکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کیلئے چینی اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجی سے بہت مدد مل سکتی ہے ،پاکستان اور چین کے درمیان پائیدار اشتراک کا انمٹ رشتہ ہے اور کوئی اس میں دراڑ نہیں ڈال سکتا،سکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے اور مشترکہ مفادات کے تحفظ کیلئے پائیدار تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے چینی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔انہوں نے صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے چینی صدر اور وزیراعظم کیلئے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ چینی وزیر داخلہ نے پاکستانی ہم منصب محسن نقوی کو ستمبر میں چین میں ہونے والے گلوبل سکیورٹی تعاون فورم میں شرکت کی دعوت دی جبکہ محسن نقوی اور وفد کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیاگیا۔