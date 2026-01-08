صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبہ میں دہشتگردی ختم نہ ہونے پر پالیسی بدلناہوگی،کے پی کے حکومت

  • پاکستان
صوبہ میں دہشتگردی ختم نہ ہونے پر پالیسی بدلناہوگی،کے پی کے حکومت

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)ترجمان کے پی کے حکومت شفیع جان نے کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان دہشتگرد جماعت ہے ، بہت سے لوکل اس میں شامل ہو چکے ہیں ، خیبر پختونخوا میں20 سال سے جو دہشتگردی ختم کرنے کی پالیسی چل رہی ہے۔

اس سے دہشتگردی ختم نہیں ہوئی تو پھر پالیسی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ۔ٹی وی سے گفتگومیں انہوں نے کہا جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو یہ حکومت پر منحصر ہے ، اگر وہ چاہتی ہے کہ سیاسی ٹمپریچر کم ہو ، جو دونوں جانب سے بڑھا ہوا ہے ، تو حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ ٹمپریچر کو کم کرے ، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم غیر مشروط مذاکرات پر نہیں جائینگے اور اس پر ہم محمود اچکزئی سے بات کر چکے ہیں کیونکہ مذاکرات اور تحریک کی ذمہ داریاں محمود اچکزئی کو دی گئی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

پولیس اہلکارنے پسند کی شادی پررشتہ دار قتل کردیا

شہریوں سے 7لاکھ سے زائد نقدی،قیمتی سامان لوٹ لیاگیا

کھلا پٹرول بیچنے والا گرفتار

نو جوان لڑکی اغوا ، زیادتی

بجلی چوری پر مقدمہ درج

جھوٹی کال کرنے والا گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak