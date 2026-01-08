صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحریک تحفظ آئین پاکستان آج سے لاہور میں سٹریٹ موبلائزیشن کا آغازکرے گی

  • پاکستان
تحریک تحفظ آئین پاکستان آج سے لاہور میں سٹریٹ موبلائزیشن کا آغازکرے گی

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)تحریک تحفظ آئین پاکستان کاوفد آج تین روزہ دورہ کے لئے لاہور آئے گا ۔

ترجمان کا کہنا تھا  کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان سٹریٹ موبلائیزیشن کے لئے لاہور کا دورہ کرے گی،وفد براستہ جی ٹی روڈ لاہور جائے گا اور مختلف جگہوں پراس کا استقبال کیاجائے گا۔ وفدمیں سینئر نائب صدر علامہ راجہ ناصر عباس، نائب صدر مصطفی نواز کھوکھر اور سیکرٹری جنرل اسد قیصر شریک ہوں گے ، زمان پارک لاہور میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی ۔ترجمان نے بتایاکہ تحریک تحفظ آئین کا قافلہ محمود خان اچکزئی کی رہائش گاہ سے روانہ ہو گا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak