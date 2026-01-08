صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپر ٹیکس کیس:وفاقی آئینی عدالت میں آج پھر سماعت، وکیل کے دلائل جاری

اسلام آباد (کورٹ رپورٹر) وفاقی آئینی عدالت میں سپر ٹیکس سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی۔

 چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کے بعد کارروائی آج تک ملتوی کر دی، ٹیکس پئیرز کمپنیوں کے وکیل مخدوم علی خان اپنے دلائل جاری رکھیں گے ۔ مخدوم علی نے دلائل دیتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ اگر قانون میں ٹیکس جمع کرنے کی اجازت ہی موجود نہیں تو یہ ٹیکس اب تک کس قانون کے تحت وصول کیا گیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ کیا اسلام آباد ہائیکورٹ میں ایف بی آر اور کمشنرز کو فریق بنایا گیا تھا۔ مخدوم علی نے بتایا اسلام آباد ہائیکورٹ میں دونوں کو فریق بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا فور سی مکمل غیر قانونی اور غیر آئینی ہے ۔ 

